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    Kayseri'deki sosyal medya dolandırıcısına 4 yıl hapis

    İnternet üzerinden ürün satışı yaparak vatandaşları dolandıran şahıs, 4 yıl hapis ve 8 bin TL para cezasına çarptırıldı.
    • 15.06.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 17:51
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    Kayseri'deki sosyal medya dolandırıcısına 4 yıl hapis

    Kayseri'de sosyal medya üzerinden satış yaparak insanları dolandıran sanık, hakim karşısına çıktı

    5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.G. ve müşteki T.S., Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Cumhuriyet savcısı, sanığın 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

    "Müşteki hakkını helal etsin"

    Tutuksuz sanık R.G., internet üzerinden al-sat yaparak komisyon aldığını ifade ederek, müştekiye 4 liraya ürün sattığını söyledi. R.G., başka bir suçtan cezaevine girdiğini ve ürünü bu yüzden gönderemediğini öne sürerek, "Ceza verilmesi halinde ertelenmesini istemiyorum. Cezamı çekip, bu pislikten kurtulmak istiyorum, müşteki hakkını helal etsin." dedi.

    "Hakkımı helal etmiyorum"

    Müşteki T.S. ise çeşitli bahanelerle kendisini sürekli oyalayan sanığa hakkını helal etmediğini söyledi.

    4 yıl hapis ve 8 bin TL para cezasına çarptırıldı

    Mahkeme heyeti, sanık R.G.'ye 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis cezası ve 8 bin TL adli para cezası verdi.


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