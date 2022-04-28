Kayserili falakacıya hapis istemi

Aralarında eşinin de olduğu kadınları evinde para karşılığı falakaya yatıran 33 yaşındaki kargocu Erkan T.'nin iki ayrı suçtan 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı.

Melikgazi ilçesinde yaşayan kargo çalışanı Erkan T., maddi durumu olmayan kadınları evine çağırarak ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırmıştı.

Güzellere 500 lira, çirkinlere 250 lira verdi

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan ve o anları kayda alan Erkan T. ödemeleri ise 500 ve 250 TL şeklinde yapmıştı.

Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı

"Fenomen olmak istiyordum"

Başka kadınlara teklifte bulunması üzerine hakkında soruşturma açılan Erkan T. gözaltına alınıp serbest bırakılırken, emniyetteki ifadesinde şunları söylemişti:

"10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim."





Eşi de konuştu: O kadınlardan biri benim

Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin de ifadesine başvuruldu.

H.T. ifadesinde "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim." dedi.

9 yıla kadar hapis talebi

DHA'nın haberine göre soruşturma kapmasında konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Erkan T. hakkında diğer kadınlara eylemlerinden dolayı yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.