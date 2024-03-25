Kayserispor Başkanı Çamlı'nın ifadesi ortaya çıktı: Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın, kullandığı cip ile elektrikli bisiklete çarpıp 60 yaşındaki sürücüsü İbrahim Muhammed'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Çamlı ifadede, "Kavşakta elektrikli bisiklet kırmızı ışıkta geçerek aniden önüme geldi" dedi.

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DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı’nda Kayserispor Başkanı Ali Çamlı idaresindeki cip, Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim Muhammed yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed yaralandı.

Çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed kurtarılamadı.

El-Bab'a götürüldü

İbrahim Muhammed'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Suriye'nin El-Bab kentine götürüldü.

Öte yandan Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed, ‘Kavşaklara yaklaşırken şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek’ şeklinde tanımlanan 57/1a maddesine göre asli kusurlu bulundu.

Kaza kamerada

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine giden ve kırmızı ışıkta geçen İbrahim Muhammed’e havalimanı yönünden Argıncık yönüne doğru giden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın çarptığı görülüyor.

Çamlı'nın, İbrahim Muhammed’e çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameraya yansıdı.

İfadesine ulaşıldı

Kaza sonrası Argıncık Polis Merkezi’nde ifadesine başvurulan Ali Çamlı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi"

İfadesinde İbrahim Muhammed'i görmediğini söyleyen Ali Çamlı, şunları söyledi:

Bekir Yıldız Bulvarı kesişimde benim yolun en sağ şeridinden gittiğim esnada bulunduğum yola yeşil ışık yanıyordu. Işıkta bulunan diğer araçlarla birlikte harekete geçtiğim sırada benim solumdan gelen kavşakta elektrikli bisiklet kırmızı ışıkta geçerek aniden önüme geldi. Arabama çarptı. Frene bastım fakat kaza bu şekilde meydana geldi.

Aile şikayetçi olmadı

Öte yandan kazada hayatını kaybeden İbrahim Muhammed’in ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İbrahim Muhammed'in Zümrüt Mahallesi’ndeki akrabalarını ziyaret ettiği, iftar için de Mevlana Mahallesi’ndeki evine giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)