Esenyurt'ta kaza geçiren polis memuru için meslektaşları seferber oldu

Esenyurt'ta kaza geçiren polis memuru için meslektaşları seferber oldu

Göreve giden polis memuru kaza geçirdi. Yaralı polisin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Seyir halinde olan bir otomobil, başka bir araç tarafından sıkıştırılınca kaza yaşandı.

İstanbul Esenyurt’ta sabah saatlerinde 53 AAK 426 plakalı hususi araç sürücüsü, bir başka aracın yolu darlaştırması üzerine aynı istikametten giden 34 NS 2957 plakalı bir polis memurunun kullandığı araca çarptı.

REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle polis memurunun yönetimindeki araç karşı şeride uçarak 34 PR 0231 plakalı kamyona çarptı.

1'i kamyon 3 aracın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polisin göreve gittiği öğrenildi.

Kaza geçiren polis memuru için meslektaşları seferber oldu VİDEO









MESLEKTAŞLARI SEFERBER OLDU

Araç içinde yaralanan polis memurunun Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ve kaza noktasına yakın bir bölgede bulunan polis merkezinde görevli olduğu öğrenildi. Sabah mesaiye giderken yaralanan polis memuru için meslektaşları da seferber oldu. Olay yerine gelen ambulans ile polis, hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle trafikte yoğunluğu yaşandı.