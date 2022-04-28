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    Kazançlarını partilerde yiyen uyuşturucu çetesi çökertildi

    İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuları satmak için Yalova'ya gelen 4 kişi, narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı. Çetenin kazandıkları paralarla köpük partileri düzenlediği ortaya çıktı.
    • 28.04.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 16:59
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    Kazançlarını partilerde yiyen uyuşturucu çetesi çökertildi

    Bir uyuşturucu çetesine yönelik çalışma başlatan Yalova polisi, şüphelilerin bayram öncesinde kentteki torbacılara yüklü miktarda madde getireceğini tespit etti.

    Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin yola İstanbul plakalı taksiyle çıktığını belirleyip harekete geçti.

    4 şüpheli yakalandı

    Taksi Çiftlikköy'de durdurulurken, sürücü Suat A. ile yanındaki Sami A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 4 ayrı poşet içerisinde 4 kilo 100 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Suat A. ve Sami A. ile irtibatlı olduğu ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen Sabri Ö. de buluşma noktasına yapılan şok baskınla yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makramalarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetenin diğer üyesi Nejdet K. de geçtiğimiz hafta Bursa'dan Yalova'ya uyuşturucu getirirken yakalanıp tutuklandı.

    Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

    Paraları partilere yatırdılar

    İHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında ise Necdet K. ile Sabri Ö.'nün, elde ettikleri yüklü miktardaki Türk lirası ve dövizlerle lüks bir villada köpük partisi yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

    Kazançlarını partilerde yiyen uyuşturucu çetesi çökertildi #1

    Kazançlarını partilerde yiyen uyuşturucu çetesi çökertildi #2

    Kazançlarını partilerde yiyen uyuşturucu çetesi çökertildi #3

    Kazançlarını partilerde yiyen uyuşturucu çetesi çökertildi #4

    Kazançlarını partilerde yiyen uyuşturucu çetesi çökertildi #5


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