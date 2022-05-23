Baharla birlikte ağaçların ürettiği polenler, poyraz rüzgarının etkisiyle Edremit Körfezi ve Midilli Adası’na kadar ilerledi.

Balıkesir'de Kazdağları’nın meşelik alanlarında tozlaşma mevsimiyle birlikte ağaçlardan uçan polenler rüzgarlarında etkisiyle geniş kesimlere ulaşıyor.

İHA'nın haberine göre; milyonlarca ağacın kısa bir süre içinde polenlerini bırakmasıyla yaşanan doğa olayında Kazdağları’nın üzerinde çöl tozlarını anımsatan sarı bir polen bulutu oluştu.

Edremit Körfezi'ne kadar ilerledi

Bölgede etkili olan poyraz rüzgarının hızının ise zaman zaman 64 kilometreye kadar ulaşmasıyla birlikte bu polenler özellikle Edremit Körfezi ve Midilli Adası’na doğru ilerledi.

Kazdağları'nda polen fırtınası yaşanıyor VİDEO



Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, zeytin ve meşelik alanlarda yaşanan bu tozlaşmanın önümüzdeki günlerde etkisini mevsimsel olarak yavaşlatacağını ifade ediyorlar. Ayrıca polen alerjisi olanların dikkatli olmaları gerektiği söyleniyor.