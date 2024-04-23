2 bardağı şifa oluyor! O meyvenin suyunu içmek hem kalp krizi hem felç riskini azaltıyor… 7’den 70’e herkesin severek tükettiği meyve suları sağlığımız içinde oldukça faydalı içeceklerdir. Her meyvenin farklı sağlık sorunları için fayda sağladığı bilinen bir gerçektir. İşte, o meyvenin suyu o kadar etkili ki 2 bardağıyla hem kalp krizi riskini hem de felç riskini azaltıyor…

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Hemen herkesin severek tükettiği içecekler arasında meyve suları ilk sıralarda gelir. Yapılan bir araştırmaya göre bu meyve suyu tüketmek birçok ölümcül tıbbi soruna neden olan kan basıncını ve kolesterolü düşürmede etkili olabiliyor.

Sağlıklı beslenme üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmeyen meyve suları doğru ve düzenli olarak tüketildiğinde belirli sağlık sorunları üzerinde oldukça faydalı etkiler sunuyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda günde sadece iki bardak meyve suyu içmenin bazı ölümcül tıbbi acil durumların olasılığını azaltacak kadar güçlü etkilere de sahip.

Günde 2 bardak içmek yetiyor…

Express.com'da yer alan habere göre, yapılan araştırmaya göre vişne suyu tüketmek felç veya kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabildiği saptandı.

Bunun nedeni ise vişne suyunun, kan basıncını ve kolesterolü düşüren ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyan polifenoller adı verilen sağlıklı bitki bileşikleri açısından oldukça zengin olması olarak belirlendi.

Ayrıca yapılan araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Nutrients dergisinde yayınlanan bilgilere göre vişne suyu aynı zamanda ciddi hastalıkları tetikleyen iltihaplanma ve oksidatif strese daha az eğilimli olduğunu da ortaya çıkardı.

Bu bulguların yanında ekşi vişne suyuyla ilgili yapılan diğer çalışmalar da içeceğin daha iyi uykuyu desteklemeye yardımcı olabileceğini buldu.

Günde düzenli olarak tüketeceğiniz 2 bardak vişne suyu kalp sağlığı için olumsuz etkilere sahip olan kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahip olduğunda kalp krizi riskini düşürmede etkili bir silah olacak.