Kilis'te hapishaneye ziyarete gitti: Tutuklandı

DHA
Kilis'te ilginç bir yakalama olayı yaşandı.
Kilis'te L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na bir yakınını ziyarete giden F.A., kapıda kimliğini verip ziyaretçi olarak içeriye girmek istedi.
Arandığı ortaya çıktı
Görevlilerin sorgusu sırasında F.A.'nın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan arandığı tespit edildi.
Nizamiye görevlilerinin haber vermesi ile cezaevine gelen ekipler, F.A.'yı gözaltına aldı.
Bu sefer suçlu olarak cezaevine girdi
F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış