Kilis'te mide bulandıran görüntü: Merdiven altı üretimden fare çıktı

Kentte zabıta ekiplerinin bir gıda işletmesine yönelik rutin denetimlerinde üretim alanında hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirilirken, üretim yerinde yerde yatan ölü fareler bulundu.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 17:07 Güncelleme:
  • Kilis'te zabıta ekipleri, Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan bir gıda işletmesinde hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler tespit etti.
  • Üretim alanında bulunan ölü fareler ve ele geçirilen çok sayıda ürün pes dedirtti.
  • Ekipler, 2 bin 953 lira para cezası uygularken, yaklaşık 4 araçlık ürünü imha etmek üzere el koydu.

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmelerle mücadele kesintisiz devam ediyor.

Bu defa adresler Kilis'i gösterdi. 

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.

İşletmede yapılan denetimlerde, çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

YERDEKİ ÖLÜ FARELER MİDE BULANDIRDI

Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.

Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

