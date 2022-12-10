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    Kilis'teki kamyonet yangını okula sıçradı

    Park halinde iken bir anda alevlere teslim olan kamyonetten sıçrayan kıvılcımlar, bölgedeki okulun çatısına sıçradı. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.
    • 10.12.2022 - 12:38
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    Kilis'teki kamyonet yangını okula sıçradı

    Kilis'te yangın paniği yaşandı.

    Mısırcık Mahallesi'nde, park halindeki 27 AG 174 plakalı kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler okul çatısına ulaştı

    Alevler, kısa sürede bölgede bulunan okulun deposunun bulunduğu çatıya sıçradı.

    İHA'nın haberine göre yangını görenler, itfaiyeye bildirdi.

    Kamyonet kül oldu

    İhbarla bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

    Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kilis teki kamyonet yangını okula sıçradı #1

    Kilis teki kamyonet yangını okula sıçradı #2


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