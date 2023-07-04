Kırgız öğrenci, İstanbul’da kayboldu Bulgaristan'a gitmek için 22 Haziran'da Kırgızistan'dan İstanbul'a gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, iddiaya göre Kadıköy'de ortadan kayboldu. Son olarak 24 ve 25 Haziran'da Kadıköy'de iki esnafın yanında kaldığı bilinen öğrenciden 9 gündür haber alamayan yakınları, endişeli halde bekliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova, Kırgızistan'dan özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere 22 Haziran'da İstanbul'a geldi.

Shamuratova’nın amacı otobüsle Bulgaristan'a gitmekti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıktan sonra telefonundan sinyal alınamayan ve 1 gün boyunca nerede olduğu bilinmeyen Shamuratova, iddiaya göre 24 Haziran'da Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi'nde gece geç saatlerde görüldü.

Kadıköy'deki dükkanda kaldı

Burada bir dükkanın önünde karşılaştığı esnaf Hakan Ç.'den telefonunu kaybettiğini belirterek yardım isteyen Shamuratova, annesine ulaşmaya çalıştı.

Shamuratova daha sonra esnafın teklifiyle Kadıköy'deki dükkanda kaldı.

Ertesi gün Hakan Ç., dil problemi yaşadığı 20 yaşındaki kadını, Rusça bilen Özbekistan uyruklu bir başka esnaf tanıdığına yönlendirdi.

Hakan Ç.'nin yönlendirdiği esnaf aile, iddiaya göre Shamuratova ile bir süre konuştuktan sonra yanında eşyaları ve pasaportu bulunmayan kadını iki kez 'Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi'ne götürdü.

Aynı esnaf aile, Jazgül Shamuratova'yı en son 25 Haziran gecesi karakolda bırakıp ayrıldı.

Görüntüleri var

Jazgül Shamuratova'nın annesi, kızından 24 Haziran'da aldığı mesajı, 26 Haziran Pazartesi günü gördükten sonra Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek Kırgızistan İstanbul Konsolosluğu'nda kayıp başvurusunda bulundu.

Annenin, Jazgül Shamuratova'nın kayıp bavulu ve telefonuna ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindiği otobüste ulaştığı bilgisi edinildi.

Shamuratova'nın son görüntüleri ise yanında kaldığı esnaf Hakan Ç.'nin cep telefonu kamerası görüntülerine ve Hasanpaşa'da bulunan polis merkezinin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetten ise Jazgül Shamuratova'nın bir kez yanında bir erkekle polis merkezine geldiği, herhangi bir müracaatta bulunmadan merkezden ayrıldığı bilgisi edinildi.

Polis ekipleri, kayıp kadının bulunması için çalışma başlattı.

"Bulgaristan'a geçecekti"

Kayıp öğrencinin İstanbul'daki aile yakını Jenaj K., şunları söyledi:

20 yaşında bir kız, üniversite ikinci sınıfı bitirdi, hayalperest. Çok yüksek hedefleri var. Onların peşinden çıktı, Bulgaristan'a gidecekti. Bişkek'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Oradan otogara geçip, Bulgaristan'a geçecekti. Bulgaristan'da kalacaktı. Kendisine iş buldu. Ekipçe gideceklerdi. Fakat ekip 17 Haziran’da gitti. Jazgül'ün sınavı vardı, ondan dolayı ekiple birlikte gidemedi. Tek başına yola çıktı. Taksim'den otogara, otogardan Bulgaristan'a geçecekti. Otogara da geçmedi, Taksim'e de büyük ihtimalle gitmedi. En son bizim telefondan takip edebildiğimiz kadarıyla havalimanında saat 14.30'da yüzde 1 şarjı ile gözüküyor.

"Annesi, kendisini suçluyor"

Perşembe günü geldi ve cumartesi sabah Bişkek saatiyle 05.30, Türkiye saati ile 02.30 civarı. Hakan Bey diye bir beyefendinin, sosyal medya hesabından annesine mesaj atıyor. Mesajda 'Anne ben Jazgül, benim telefonum kırıldı. Benim sıkıntılarım var bana para gönder' yazıyor. Benim bildiğim kadarıyla Jazgül buraya 50 euro ile geldi çünkü şirket her şeyi karşılıyordu. Bulgaristan'a geçer geçmez işe başlayacaktı ve orada kazanacaktı. Annesi şu an perişan halde, kendisini çok suçluyor. Kadıköy'e gidip sokak sokak arıyor. Elçiliğe, konsolosluğa başvuru yapıldı. Şu an için yapabildiğimizi yaptık.

Esnaf, bildiklerini anlattı

Jazgül Shamuratova'nın Kadıköy'de yanında kaldığı esnaf Hakan Ç. ise şöyle konuştu:

24 Haziran saat gece 02.20 suları. Sokakta kimse yoktu, sadece ben vardım. Rusça bir şeyler konuştu, anlamadım zaten. ‘Telefon’ dedi, ‘tamam’ dedim, telefonumu verdim. Birkaç tane numara çevirdi, numaralar yanlış. Sonra ben 'Instagram'dan kime ulaşacaksan ulaş' dedim. Instagram'dan annesine mesaj attı. Sonra telefonla işi bitti, Rusça konuşmaya başladı. Ben çeviriden ona sordum, ‘sana nasıl yardımcı olabilirim’ diye. 'Ben Bulgaristan'a, Varna'ya gideceğim. Bana taksi çağır' dedi.

Çay istedi, sonra uyudu

Ben de 'Ya bu saatte bir pasaportun yok, kimliğin yok. Hiçbir şeyin yok nasıl olacak?' dedim. 'Yok, benim gitmem lazım, Bulgaristan, taksi' deyince, 'Ben seninle uğraşamam' dedim. 'Benim sana yapabileceğim bir şey yok. İstiyorsan polise götüreyim' dedim. 'Hayır' dedi. Sonra, 'Çay içebilir miyim?' dedi, çay verdim. Zaten kız belli yorgun, ayakta duramıyor, karnı aç. 'Uyumak ister misin?' dedim, 'Evet, çok yorgunum gözlerim kapanıyor duramıyorum', dedi. Ben kıza uyuyacağı yeri gösterdim.

"Anlattıkları çelişkiliydi"

Kapıyı kilitledim. Kızı da üst kata çıkardım, direkt uyudu zaten. 'Annem ararsa bana haber ver' dedi, ‘tamam’ dedim. Sabah kahvaltı yaptık. Kahvaltı sonrasında bizim yan tarafımızda bir esnaf ablamız var. O da Özbek, Rusça biliyor. Ablayı çağırdım, kızla konuştu. Ablaya da aynı şekilde Bulgaristan'a gitmesi gerektiğini, pasaportunun, valizinin kaybolduğunu söyledi. Biz kıza yardımcı olmaya çalıştık ve hiçbir şekilde yardımcı olamadık. Anlattıkları şeyler de biraz çelişkiliydi. En son kız ablada kaldı. Bize bir şey sormadı, biz ona sorduk. Sorduklarımızı da çelişkili cevapladı. ‘Pasaportuna ulaşalım’ diyoruz, 'Yok hayır benim önce valizimi bulmam lazım' diyor. Sonra abla kızı iki defa polise götürdü.

Annesine mesaj attı

Benimle gece 1 saatlik bir sohbet oldu. Sabah 10.30 civarı ablanın yanına geçti. Kendi isteğiyle o ablanın yanına geçti, ablanın da lokantası var zaten. Oradan abla evine götürdü kızı. 24 Haziran gecesi saat 02.20'de ablanın evine gitti, 25 Haziran gecesi de abla karakola götürdü. Ondan sonrası bizde yok. Korkmuş bir halini görmedim açıkçası da tedirginlik vardı. Zaten annesine attığı ses kaydında da, ‘Bana para gönder, benim Bulgaristan'a gitmem lazım. Acil taksi çağır bana para gönder.’ demiş. ‘Bu benim arkadaşımın telefonu’ demiş annesine. Ben kızın görüntüsünü arkadaşıma attım.

"İki kere karakola gittik"

Jazgül Shamuratova'yı polis merkezine götürdüğünü belirten Şevket Kurtuluş ise “Garip görünüyordu, normal değildi. Endişeli ve huysuz görünüyordu. Benimle konuşmadı, bir şey anlatmadı. Kuzenimin Rusçası iyiydi, onunla konuşmaya çalışmışlar. İki kere karakola gittik, bir gündüz gittik bir de akşam gittik. İki gün aralıklı olarak gittik. Akşamında karakola bırakıp çıktık, sonra hiç görmedim.” dedi.

Gönderdiği ses kayıtları

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova'nın annesine Instagram'dan gönderdiği üç ses kaydı bulunuyor.

Bu ses kayıtlarından ilkinde Shamuratova annesine, “Acil olarak aramanız gerekiyor. Ben henüz Varna’ya ulaşamadım. Şimdilik geçici olarak başka bir yerde konakladım. Eğer mümkün olursa taksi çağırın ve lütfen taksi parasını ödemenizi rica ediyorum. Tam olarak gideceğim otele kadar, Varna'ya kadar. Buraya geldiğim zaman otobüsler daha farklıydı ve bana otobüs kullanmayın dediler.” diyor.

İkinci ses kaydında ise “Anne bu tanıdık birisinin numarasıdır, telefonudur, bu numarayı yakın zamanda arayabilir misin?” diye soruyor.

Üçüncü ses kaydında ise genç kız annesine, “Ben şimdi Türkiye’deyim. Benim bazı sorunlarım vardı, birkaç güne çıkmam gerekiyordu. Acil bu numarayı arayın.” diyor.

Shamuratova sesli mesajın bir bölümünde ise Kırgızca konuşuyor.