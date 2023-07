Kırgız öğrenci, İstanbul’da kayboldu

DHA

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova, Kırgızistan'dan özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere 22 Haziran'da İstanbul'a geldi.

Shamuratova’nın amacı otobüsle Bulgaristan'a gitmekti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıktan sonra telefonundan sinyal alınamayan ve 1 gün boyunca nerede olduğu bilinmeyen Shamuratova, iddiaya göre 24 Haziran'da Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi'nde gece geç saatlerde görüldü.

Burada bir dükkanın önünde karşılaştığı esnaf Hakan Ç.'den telefonunu kaybettiğini belirterek yardım isteyen Shamuratova, annesine ulaşmaya çalıştı.

Shamuratova daha sonra esnafın teklifiyle Kadıköy'deki dükkanda kaldı.

Ertesi gün Hakan Ç., dil problemi yaşadığı 20 yaşındaki kadını, Rusça bilen Özbekistan uyruklu bir başka esnaf tanıdığına yönlendirdi.

Hakan Ç.'nin yönlendirdiği esnaf aile, iddiaya göre Shamuratova ile bir süre konuştuktan sonra yanında eşyaları ve pasaportu bulunmayan kadını iki kez 'Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi'ne götürdü.

Aynı esnaf aile, Jazgül Shamuratova'yı en son 25 Haziran gecesi karakolda bırakıp ayrıldı.

Jazgül Shamuratova'nın annesi, kızından 24 Haziran'da aldığı mesajı, 26 Haziran Pazartesi günü gördükten sonra Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek Kırgızistan İstanbul Konsolosluğu'nda kayıp başvurusunda bulundu.

Annenin, Jazgül Shamuratova'nın kayıp bavulu ve telefonuna ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindiği otobüste ulaştığı bilgisi edinildi.

Shamuratova'nın son görüntüleri ise yanında kaldığı esnaf Hakan Ç.'nin cep telefonu kamerası görüntülerine ve Hasanpaşa'da bulunan polis merkezinin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetten ise Jazgül Shamuratova'nın bir kez yanında bir erkekle polis merkezine geldiği, herhangi bir müracaatta bulunmadan merkezden ayrıldığı bilgisi edinildi.

Polis ekipleri, kayıp kadının bulunması için çalışma başlattı.

Kayıp öğrencinin İstanbul'daki aile yakını Jenaj K., şunları söyledi:

Perşembe günü geldi ve cumartesi sabah Bişkek saatiyle 05.30, Türkiye saati ile 02.30 civarı. Hakan Bey diye bir beyefendinin, sosyal medya hesabından annesine mesaj atıyor. Mesajda 'Anne ben Jazgül, benim telefonum kırıldı. Benim sıkıntılarım var bana para gönder' yazıyor. Benim bildiğim kadarıyla Jazgül buraya 50 euro ile geldi çünkü şirket her şeyi karşılıyordu. Bulgaristan'a geçer geçmez işe başlayacaktı ve orada kazanacaktı. Annesi şu an perişan halde, kendisini çok suçluyor. Kadıköy'e gidip sokak sokak arıyor. Elçiliğe, konsolosluğa başvuru yapıldı. Şu an için yapabildiğimizi yaptık.