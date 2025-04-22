Kırıkkale'de çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 3 gözaltı

İHA

Kırıkkale'de Yeni Mahalle 241. Sokak'ta, H.M.E. ile Ş.D. (25), H.D. (43) ve E.Y. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OMZUNDAN VURULARAK YARALANDI

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, H.M.E. tabancayla omzundan vurularak yaralandı. Yaralı şahsın ifadesine göre, kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğu öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.M.E., ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Silahlı kavganın yaşandığı alanda da inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.