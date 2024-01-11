Kırıkkale'de dikkatsizlik kazaya neden oldu Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Zakir Karaca Sokağı'nda seyreden otomobil, Oktay Kırlangıç Sokağı'ndan gelen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki araçta da maddi hasar oluşturdu.

3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı

Yaralanan kişinin olmadığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada 3 araçta da maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki otomobilin çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil park halindeki bir araca çarpıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)