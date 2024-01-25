Kırıkkale'de iki akraba polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu Kent merkezinde polis, iki yaşlı vatandaşın para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara vermesini engelledi.

AA

Yetkililer, vatandaşları dolandıcılara karşı uyarıyor.

Dolandırıcıların insanları arayarak, mal varlıklarını kendilerine teslim etmelerini istedikleri hallerde güvenlik güçlerinden yardım almaları gerektiği bildiriliyor.

Kırıkkale'de telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Muzaffer H.'ye ismi bir suça karıştığı için para göndermesi gerektiğini söyledi.

Oğlu polise bildirdi

Bunun üzerine evindeki 300 bin lira, 3 bilezik, 2 yarım ve 3 çeyrek altınını alıp çarşıdaki bir kuyumcuya gitmek için yola çıkan 78 yaşındaki Muzaffer H.'nin oğlu, şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Polisler fark etti

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Muzaffer H.'yi aradığı sırada başka birinin daha telefonla dolandırılmak üzere olduğunu fark etti.

Dolandırıcılardan polis kurtardı

Muzaffer H.'nin yakını olduğu tespit edilen 71 yaşındaki Mehmet H.'nin dolandırılması önlendi.

Ekipler altınlarını bozdurup parayı şüphelinin verdiği hesaba yatırmak üzere olan Muzaffer H.'yi de dolandırılmaktan kurtardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)