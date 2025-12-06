Kırıkkale'de kayınpeder dehşeti: Gelininin kız kardeşini öldürdü, gelinini ağır yaraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi 381. Sokak’ta bulunan bir avukatlık ofisinde, dehşet veren bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki 37 yaşındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., avukatlık bürosunda boşanma protokolü üzerine görüşmek için bir araya geldi.

KAYINPEDER ATEŞ AÇTI

Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., gelini E.E. ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer’e tabancayla ateş etti.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kafasından vurulan E.E.’nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası kaçan şüpheli kayınpeder Y.A.’nın yakalanması için polis ekipleri kapsamlı çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.