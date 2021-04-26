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    Kırıkkale'de, kıraathaneye kumar baskını

    Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 5 kişi ile iş yeri sahibine toplam 44 bin 180 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 03:25
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 03:30
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    Kırıkkale'de, kıraathaneye kumar baskını

    Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ve emniyet ekipleri, ihbar üzerine Yenidoğan Mahallesi'ndeki kıraathaneye baskın yaptı.

    5 KİŞİYE 44 BİN LİRA CEZA

    Kıraathanedeki 5 kişi ve iş yeri sahibine, koronavirüs tedbirlerini ihlal, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve kumar oynama gerekçesiyle toplam 44 bin 180 TL ceza kesildi.

    Kumar oynatan kıraathane sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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