Kırıkkale'de yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı

Takibe aldığı kadının kolundaki çantayı çalıp kaçan kapkaççının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bir şüpheli, kaldırımda yürüyen kadının elinde bulunan ve içinde 2 bin 700 lira olan çantasını alarak kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin P.M. olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, üzerinde bir miktar uyuşturucu ve parayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAPKAÇ ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelinin, arkasından yaklaştığı kadının elindeki çantayı alıp kaçması yer alıyor.