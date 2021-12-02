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    Kırıkkale'deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

    Yahşiyan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgasında taraflardan biri, pompalı tüfekle ateş açtı. Bacaklarından vurulan genç, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:07
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    Kırıkkale'deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

    Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde Burak Ü. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan Serkan D. (25) ile kavga etti.

    Gittikçe alevlenen kavgada Burak Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle Serkan D. 'yi bacağından vurdu.

    Kırıkkale'deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay bölgesine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, bacağından vurularak ağır yaralanan genç adamı hastaneye kaldırdı.

    TÜFEĞİYLE YAKALANDI

    Hastanede tedavisi süren genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırgan Burak Ü. ise ruhsatsız tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Burak Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Olaya karışan Yaşar D.’nin (37) ise alkollü araç kullanmaktan “trafik güvenliğini tehlikeye atma” suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kırıkkale deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu #1

    Kırıkkale deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu #2

    Kırıkkale deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu #3

    Kırıkkale deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu #4

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