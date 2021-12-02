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- Kırıkkale'deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
Kırıkkale'deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
- İHA
- 02.12.2021 - 09:34
- Güncelleme : 02.12.2021 - 10:07
Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde Burak Ü. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan Serkan D. (25) ile kavga etti.
Gittikçe alevlenen kavgada Burak Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle Serkan D. 'yi bacağından vurdu.
Kırıkkale'deki şahıs husumetlisini pompalı tüfekle vurdu VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay bölgesine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, bacağından vurularak ağır yaralanan genç adamı hastaneye kaldırdı.
TÜFEĞİYLE YAKALANDI
Hastanede tedavisi süren genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırgan Burak Ü. ise ruhsatsız tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Burak Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olaya karışan Yaşar D.’nin (37) ise alkollü araç kullanmaktan “trafik güvenliğini tehlikeye atma” suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.