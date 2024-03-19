Kırklareli'de markette kadını taciz eden şahıs yakalandı Kırklareli Valisi Birol Ekici, markette alışveriş yapan kadını taciz eden kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu duyurdu.

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DHA

Kırklareli'de markette alışveriş yapan kadın, markette bulunan bir şahsın elle tacizine uğradı.

Kadın, tacizde bulunan kişiye sert tepki gösterip üzerine yürüdü.

Market çalışanları ve müşteriler araya girerken kadına tacizde bulunan kişi marketten ayrıldı.

Yaşananlar kamerada

Kadının tacize uğradığı anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadının şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı.

Yakalandı

Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici, tacizde bulunan kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan bir zincir markette akli dengesi bozuk olan bir vatandaş tarafından alışveriş yaptığı esnada bir bayan müşteriye yönelik gerçekleştirilen taciz olayıyla ilgili, yapılan ihbar üzerine kolluk kuvvetleri olaya anında müdahale ederek akli dengesi bozuk olan vatandaşımızı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup akli dengesi bozuk olan vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için sevk edilmiştir" dedi.

Kadını taciz eden kişinin daha önce de markette yarı çıplak halde dolaştığı ve güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)