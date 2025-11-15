Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 kişi yurtdışına kaçarken yakalandı

- Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
- Bu şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol altına alındı.
- Operasyon, jandarma ve terörle mücadele ekiplerince yürütüldü.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.
6 KİŞİ KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
FETÖ şüphelisi oldukları değerlendirilen ve Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.