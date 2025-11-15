Abone ol: Google News

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 kişi yurtdışına kaçarken yakalandı

Kırklareli’nde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 09:23
  • Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
  • Bu şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol altına alındı.
  • Operasyon, jandarma ve terörle mücadele ekiplerince yürütüldü.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.

6 KİŞİ KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

FETÖ şüphelisi oldukları değerlendirilen ve Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

3. Sayfa Haberleri