Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı: Ölü sayısı 100'ü aştı

Pakistan ve Afganistan arasında sınır hattındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

Pakistan Enformasyon Bakanı ​​​​​​​Attaullah Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlarda Afgan tarafından 72 kişinin öldüğünü, 120'den fazla kişinin de yaralandığını ileri sürdü.

Tarar, 7 askeri noktanın ele geçirildiğini, 16 noktanın ve 36'dan fazla tank, topçu ile zırhlı aracın imha edildiğini belirtti.

AFGANİSTAN'DAN MİSİLLEME OPERASYONLARI

Tolo News'in haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini iddia etti.

Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini söyledi.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı da Afganistan'ın operasyonuna karşı Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiğini açıklamıştı.

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI: TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Konuya ilişkin paylaşım yapan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Pakistan ordusunun yanıtının 'kapsamlı ve kararlı' olduğunu belirterek, "Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek. Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak ve hiç kimse bu yanıtın dışında kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'e göre Başbakan Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada Pakistan halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

"Güçlerimiz her türlü saldırgan emeli ezip geçecek tam kapasiteye sahiptir" ifadelerini kullanan Şerif, saldırılara gereken karşılığın verileceğini kaydetti.

KABİL'DE BÜYÜK ÇAPLI PATLAMALAR YAŞANDI

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi.

Afgan sosyal medyasında Pakistan'ın savaş uçaklarının bombardıman düzenlediği yönünde iddialar yer alırken İslamabad yönetiminden bu yönde resmi açıklama gelmedi.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ordunun Kabil, Kandahar ve Paktia'daki bazı askeri tesisleri imha ettiği öne sürüldü.

Güvenlik kaynakları Kandahar'daki hava saldırılarında bir cephane deposu ve lojistik üssün de yok edildiğini aktardı.