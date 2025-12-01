Kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suçla mücadele yurt içinde olduğu gibi dışında da kararlılıkla sürdürülüyor.

Türkiye'de çeşitli suçlar işleyip, yurt dışına kaçan şüphelilere yönelik de çalışmalar devam ediyor.

12 SUÇLU TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahısların faili oldukları suçları ve yakalandıkları ülkeleri sıraladı.

"İZLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

SUÇLARINI VE YAKALANDIKLARI ÜLKELERİ AKTARDI

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle; '5464 sayılı kanuna aykırılık, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, sahte banka/kredi kartı üretme, tefecilik, dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.U. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak İçin direnme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, suçluyu kayırma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından kırmızı Gürcistan'da, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, tehdit, yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu madde ticareti, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs Almanya'da, 'yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.S. isimli şahıs Avusturya'da, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Fransa'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kırmızı bültenle aranan suçluları bir bir yakalayıp ülkemize iadelerini sağlayacağız."