Vincenzo Montella'dan geleceğine ilişkin sözler

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, geleceği ve bir kulüp takımında görev almak isteyip istemediği sorusuna cevap verdi.

"TEK DÜŞÜNCEM MİLLİ TAKIM"

Farklı takımlarla adının geçtiği hatırlatılan Montella, "Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici." dedi.

YILDIRIM'IN LİSTESİNDE

Vincenzo Montella'nın, Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı gündeme gelmişti.