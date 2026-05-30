Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si projeden çekildi: Tazminat ödeyecek

Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Eleni rolüyle büyük çıkış yakalayan Ava Yaman'ın film macerası başlamadan bitti.

Güzel oyuncu, aylar önce yönetmen Hüseyin Eken’in yeni filmi Dokunmadan Aşk için anlaşmış ve "Su" karakterini oynamayı kabul etmişti.

Konya’da çekilecek filmde, başrolü paylaşacağı erkek oyuncu ise Demirhan Demircioğlu (Meram) olacaktı.

Ancak Ava Yaman, çekimler başlamadan hemen önce sürpriz bir kararla filmden çekildi.

Set iptal oldu, tazminat kapıda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin tüm ekibi kurulmuş ve set planı haziran ayı için tamamen hazır hale getirilmişti.

Ancak çekimlere günler kala Ava Yaman cephesinden şok bir hamle geldi ve genç yıldız projeden çekildi.

Ava Yaman’ın menajerliğini üstlenen babası Ali Yaman, Taşacak Bu Deniz dizisinin yapım şirketiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından baba-kız, genç oyuncunun kariyer planlaması açısından şu aşamada bir sinema filminde rol almasının erken olduğuna ortaklaşa karar verdi ve bu durumu film ekibine iletti.

Hazırlıkları tamamlanan filmin çekimleri, başrol oyuncusunun aniden ayrılması üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Sözleşme şartlarını son dakikada iptal eden Ava Yaman’ın tazminat ödemesi gündemde.