ABD basınından A Milli Takım değerlendirmesi: Gizli favori Türkiye!

FIFA Dünya Kupası yaklaşıyor, heyecan dozumuz gittikçe artıyor...

Teknik direktör Vincenzo Montella sonrası büyük bir sıçrama yapan A Millî Takım ve futbolcuları daha şimdiden övgüler alıyor.

"TÜRKİYE NEREDEYSE HİÇ POZİSYON VERMEDİ"

D Grubu'ndaki rakiplerimizden ev sahibi ABD'nin spor yayın organı Sports İllustrated, 'Türkiye sadece sayıyı tamamlamak için burada değil' başlığıyla kapsamlı bir analiz yaparken, "24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdiler, bu büyük bir geri dönüş. Vincenzo Montella oyun sistemiyle takım savunmasını kusursuzlaştırdı. Türkiye mart ayındaki play-off'larda kalesinde neredeyse hiç pozisyon vermedi" ifadelerini kullandı.

"SADECE 21 YAŞINDA AMA ŞİMDİDEN SİHİRBAZ"

Sports Illustrated, Arda Güler için "Sadece 21 yaşında ama şimdiden Türkiye'nin sihirbazı. En dar savunmaları bile açabilecek pas yeteneğine ve ceza sahası dışından uzak köşeye bırakacağı şutlarla tek başına maç çözecek sihre sahip" tasvirinde bulunurken, "Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nun kanat üretkenliği üst düzey. Hakan Çalhanoğlu ile İsmail Yüksek orta sahada birbirini mükemmel tamamlıyor. Türkiye'de önde oynayan her oyuncu defansa koşmakta istekli. Ancak topa sahip olduklarında bambaşka bir takıma dönüşüyorlar. Oyunun temposunu Hakan Çalhanoğlu kontrol ediyor" tespiti yaptı.

EN BÜYÜK SÜRPRİZLERDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLDİK

Diğer yandan New York Times tarafından yapılan simülasyonlara göre, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşamasına yükselme şansı yüzde 80 olarak belirlendi.

Amerika merkezli analiz platformu RotoWire Soccer ise, Türkiye'yi Arda Güler jenerasyonuyla birlikte bu Dünya Kupası'nın en büyük sürpriz potansiyelli iki takımından biri (diğeri Fas) olarak ilan etti.

Diğer yandan FIFA'nın resmî teknik analiz içeriklerinde, "Türkiye artık sadece mücadele eden takım değil, oyunu yönlendirebilen takım olmaya başladı. Başta Arda Güler ve Kenan Yıldız olmak üzere efektif oyun kurulumunda bulunuyorlar" denildi.