Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı Aydın'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu Chingiz Tagayev, Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

DHA

Kazakistan'da bir tırı durdurarak soygun yaptığı sırada bir kişiyi tabancayla öldürmek suçundan kırmızı bültenle aranan Chingiz Tagayev'in (40) olay sonrası Kazakistan'dan resmi yollarla ilk önce İstanbul'a gelip daha sonra da Antalya'ya gittiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Tagayev, Antalya'dan sonra Aydın'ın Didim ilçesinde bir ev tutup ailesi ile buraya yerleşti.

Tagayev'in eşinin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne oturum izni için başvurması sonucu polis ekipleri durumdan şüphelendi.

Teknik ve fiziki takip başladı

Didim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tagayev'in eşini teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonrasında Tagayev, Efeler Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan Tagayev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)