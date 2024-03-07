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Kırşehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Kırşehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı Polis ekiplerinin, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına altına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.