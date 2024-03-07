Kırşehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde dolandırıcılara yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.
Son olarak kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medya siteleri üzerinden verdikleri ilanlarla insanları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek miktarda haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
4 ilde eş zamanlı operasyon
Bu kapsamda Kırşehir merkezli Mersin, Yalova ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 kişi gözaltına alındı
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda S.B., Ş.O., M.Y. ve M.A.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonu, banka kartı, sim kart ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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