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Kırşehir'de bir kişi çaldığı köpeğe eziyet edip görüntüleri sahibine gönderdi

Kırşehir'de bir kişi çaldığı köpeğe eziyet edip görüntüleri sahibine gönderdi Kırşehir'de çaldığı köpeğe tokat atıp eziyet ederek bu anları köpeğin sahibine gönderen Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.