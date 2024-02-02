DHA
Kırşehir'de Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan (32), çaldığı köpeğe tokat atıp boğazını sıkarak eziyet etti.
Bu anları da cep telefonuna kaydederek köpeğin sahibine gönderdi.
Köpeğin sahibinin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alındı
Görüntüleri inceleyen ekipler olayın şüphelisini tespit ederek adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken polis ekipleri eziyet edilen köpeğin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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