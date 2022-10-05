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    Kırşehir'de doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 katlı müstakil bina çöktü, enkaz altında kalan 4 kişi sağ çıkartıldı.
    • 05.10.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 11:47
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    Kırşehir'de doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi sınırında bulunan Gültepe Mahallesi'nde İhsan Yorulmaz’a ait müstakil binada meydana geldi.

    Doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen patlama, binanın çökmesine neden oldu.

    Dört kişi enkazdan çıkartıldı

    Dört aile bireyi enkaz altında kalırken, enkaz altında kalanlar AFAD’ın çalışması ile sağ olarak çıkartılıp, yakın hastanelere sevk edildi.

    Kırşehir'de doğalgaz patlaması

    "Gaz sıkışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz"

    Yozgat Valisi Ziya Polat, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl neden raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür herhangi bir can kaybımız yoktur. İki vatandaşımız zaten kendi imkanlarıyla çıkmıştır. Çocuğumuz da az önce çıkartıldı. Sağlık durumları iyi. Rabbimiz büyüğünden korusun. Devletimizin tüm ekip ve kurumları buradadır. Şu an için bir sıkıntı yoktur. Tekrar ekiplerimize teşekkür edip vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum." dedi.

    Kırşehir de doğalgaz patlaması: Yaralılar var #1

    Kırşehir de doğalgaz patlaması: Yaralılar var #2

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