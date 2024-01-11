Dolandırıcılar her yolu deniyor.
Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.
Son örnek Kırşehir'de yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar ekiplerince ortak yapılan operasyonda 'alışmadarandevu-işlemlerim.com' uzantılı sitede paylaşılan 0 850 numaradan iletişim kuran dolandırıcılar; 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu, trafik cezası gibi farklılıkları kullanarak binlerce kişiyi dolandırdı.
13 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul, Kırşehir ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda tamamı 22-27 yaş aralığında olan 13 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir Emniyeti'nde ifade veren şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi.
Sürümden kazandılar
Dolandırıcıların danışmanlık firması adı altında ulaştıkları kişilerden 1000 ile 5 bin TL arasında para aldıkları, arayanlardan kimlik bilgilerini talep ederek şüphe uyandırmadıkları ortaya çıktı.
Milyonlarca liralık vurgun
Milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları tahmin edilen kişiler hakkında teknik ve fiziki takip yapıldı.
Adliyeye sevk edildiler
Şüpheli; H.M.S., E.D., D.O.Ç., K.T., E.C.S., B.U., S.T., A.U., S.K., F.Y., M.E., S.H., M.İ.M. işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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