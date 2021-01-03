Kırşehir'de tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüpheliler: İyi çekin

Gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliye girişinde kendilerini çeken gazetecilere umursamaz bir şekilde "İyi çekin" diyerek seslendi.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan Osman Ç.’den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.’yi (24) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak buldu.

8 ŞÜPHELİ AKRABAYA GÖZALTI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Zanlılardan biri ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.’nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, "Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan ve Osman çifti ile ailesi bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Ç.,'yi evin banyosuna götürerek tecavüz edip bıçakladı. Osman Ç., çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Ç. ve Vildan İ, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan ateş edilerek öldürüldü" dediği öğrenildi.

ALAYCI TAVIRLA GAZETECİLERE SESLENDİ: İYİ ÇEKİN

Jandarmada işlemleri tamamlanan H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’İyi çekin’ diye seslendi.













