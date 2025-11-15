Kırşehir'de yem karma makinesine düşen işçi öldü

- Kırşehir'de mandırada çalışan yabancı uyruklu işçi M.M.İ., yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin öldüğünü tespit etti.
- İşçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırşehir'in Boztepe ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan mandırada çalışan M.M.İ., dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisine düştü.
Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
26 yaşındaki yabancı uyruklu işçinin cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.