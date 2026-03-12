Erzincan Valisi Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı: Vallahi sen cennetliksin

Görev yaptığı süreçte bölge halkının gönlünde taht kurdu...

Yaşlısı genciyle vatandaşın derdine derman olarak görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan isim.

O isim, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu..

ÜÇ KARDEŞİN HANELERİNE KONUK OLDU

Göreve geldiği günden bu yana eğitime ve gençlere sunduğu projelerle takdir toplayan Vali Aydoğdu, Ramazan ayında da çalışmalarını sürdürüyor.

Hamza Aydoğdu, Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde, anne ve babalarını kaybeden üç kardeşin yaşadığı haneye konuk oldu.

Ziyarette duygusal anlar yaşandı. 28 yaşındaki Çilem, 41 yaşındaki özel gereksinimli ablası Pınar ve 39 yaşındaki özel gereksinimli ağabeyi Ramazan ile birlikte yaşıyor.

TÜM BAKIMLARINI TEK BAŞINA ÜSTLENİYOR

Annesini küçük yaşta kaybeden, babasını ise 2023 yılında yitiren genç kadın, kardeşlerinin tüm bakımını tek başına üstleniyor.

Kardeşlerinin üzerine titreyen, yüzünde en ufak bir isyan ya da şikayet emaresi bulunmayan Çilem'in, "Biz sevgi dolu bir aileydik. Annemden babamdan ne gördüysem ben onu devam ettiriyorum." sözleri, odadaki herkesi duygulandırdı.

"VALLAHİ SEN CENNETLİKSİN"

Bu muazzam sevgi ve merhamet karşısında gözyaşlarını tutamayan Vali Aydoğdu, genç kıza "Vallahi sen cennetliksin. Seninle gurur duyuyoruz." diyerek devletin baba şefkatini hissettirdi.

VALİ AYDOĞDU'DAN AİLEYE MÜJDE

Özel gereksinimli ağabey Ramazan'ın da oruç tuttuğu, hanesinde sevginin ve teslimiyetin yankılandığı bu güzel aileye Vali Aydoğdu'dan bir de müjde geldi.

Kardeşleri iftar için Vali Konağı'na davet eden Aydoğdu, 15 gün içinde aileyi yepyeni bir eve taşıyacaklarının sözünü verdi.

"MERHAMET KARŞISINDA SAYGIYLA EĞİLDİK"

Sosyal medya hesabından bu duygu yüklü ziyareti paylaşan Aydoğdu, Çilem için "Sen bu toplumun harcısın, mayasısın. İnsanlık hâlâ ayaktaysa, senin gibi görünmeyen kahramanlar sayesinde. Biz bugün, dağ gibi bir merhametin karşısında saygıyla eğildik." ifadelerini kullandı.