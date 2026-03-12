Melek Mosso'nun Ramazan ayındaki tatil paylaşımlarına tepki geldi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Melek Mosso, tatile çıktı.

Yoğun sahne temposuna ara veren Mosso, şu sıralar Zanzibar’da tatil yapıyor.

Mosso’nun tatilinden paylaştığı kareler ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

MOSSO'YA RAMAZAN HATIRLATMASI

Mosso'nun tatil karelerinde yediklerini ve içtiklerini paylaşması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Ramazan ayında olduğumuzu hatırlatan yorumlar yapılırken, "Hiç annenin kızı değilsin" gibi ifadeler de kullanıldı.

ANNESİYLE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞMIŞTI

Mosso, geçtiğimiz yıllarda annesiyle aynı sahneyi paylaşmış ve bir de şarkı söylemişti.

Genç ismin annesinin başörtülü olmasından dolayı sosyal medyada yapılan Ramazan hatırlatmasında, bu duruma da değinildi.

MELEK MOSSOYA GELEN YORUNLARIN BAZILARI

Mosso'ya yorum yapanlar, "Görgüsüz", "Ne saygı var ne edep", "Oruç tutmuyorsan tutana saygı duy" gibi ifadeler kullandı.