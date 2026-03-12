İBB duruşmasında ilk itirafçı savunması: Parayı yukarıdan istiyorlar

Türkiye'nin takip ettiği dava tüm hızıyla sürüyor...

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Davanın görüldüğü duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜNTÜ ÇEKİLMEMESİ KONUSUNDA UYARI YAPILDI

Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Salona tutuklu sanıklar getirilmeden önce, duruşmaya izleyici olarak katılanlara, görüntü çekilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

İzleyiciler ise henüz duruşmanın başlamadığını savunurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, mahkeme ve jandarma görevlilerine tepki göstererek, "Buradaki insanların yakınları 1 yıldır tutuklu. Siz bir gün içeride kalabilir misiniz? Bugünler de geçer." diye bağırdı.

İLK İTİRAFÇI SAVUNMASI

Heyetin salona girmesiyle başlayan duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ilk isim ifade verdi.

İtirafçı olarak ifade veren İBB iştirak şirketlerinden Ağaç A.Ş.'nin Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat, savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"PARAYI YUKARIDAN İSTİYORLAR

İBB'deki kirli düzeni ve rüşvet çarkının nasıl döndüğünü anlatan Polat, rüşvetin yukarıdan istendiğini ifadesinde anlattı.

Polat, "Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas beni yanına çağırdı. Bana bir liste verdi ve ‘bunlar alınacak’ dedi. Ben de ‘İnsanlardan ne diye para isteyeceğiz?’ dedim. ‘Yukarıdan istiyorlar’ dedi. Ben kendisine böyle bir şey yapmayacağımı söyledim." savunmasında bulundu.