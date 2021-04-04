Kızını döven anneye 20 yıl hapis istemi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğunu döven Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar hakkındaki iddianame tamamlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Nurcan Serçe’nin 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı.

Büyüyen tepkiler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile olay anını cep telefonuna kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı.

ANNE VE DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızına şiddet uygulayan anne VİDEO

20 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAKLAR

Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.





