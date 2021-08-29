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    Kocaeli TEM'de kaza yapan araç, ters yöne döndü

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 15:18
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    Kocaeli TEM'de kaza yapan araç, ters yöne döndü

    Kocaeli TEM otoyolu İstanbul istikameti üzerinde, 41 AGA 143 plakalı otomobil, Ömer Osman Çınar idaresindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak ters yöne döndü.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezi'ne haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ŞOKA GİRDİ

    Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan yolcu Nurten Çınar şoka girdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çınar'ı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

    Kocaeli TEM de kaza yapan araç, ters yöne döndü #1

    KUYRUKLAR OLUŞTU

    Kaza sonrasında TEM'de uzun kuyruklar oluştu.

    Kocaeli TEM de kaza yapan araç, ters yöne döndü #2

    Kocaeli TEM de kaza yapan araç, ters yöne döndü #3

    Kocaeli TEM de kaza yapan araç, ters yöne döndü #4

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