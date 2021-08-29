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- Kocaeli TEM'de kaza yapan araç, ters yöne döndü
Kocaeli TEM'de kaza yapan araç, ters yöne döndü
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu.
- İHA
- 29.08.2021 - 14:56
- Güncelleme : 29.08.2021 - 15:18
Kocaeli TEM otoyolu İstanbul istikameti üzerinde, 41 AGA 143 plakalı otomobil, Ömer Osman Çınar idaresindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak ters yöne döndü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞOKA GİRDİ
Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan yolcu Nurten Çınar şoka girdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çınar'ı ambulansa alarak hastaneye götürdü.
KUYRUKLAR OLUŞTU
Kaza sonrasında TEM'de uzun kuyruklar oluştu.