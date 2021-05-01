Kocaeli'de 17 yaşındaki saldırganın ateş açtığı anlar kamerada

Husumetlisiyle karşılaştığı sokakta rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan saldırganın, görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoldan geçen bir kişinin rahat tavırları pes dedirtti.

18 Nisan günü Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde husumetlisini gören Muhammet Ali Ç. (17), yanındaki tabanca ile rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaraladı.

Muhammet Ali Ç.'nin ateş ettiği anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin sokak arasındaki boş bir arsada silahın namlusuna mermi sürdüğü ve koşarak sokağa gelerek rastgele ateş açtığı anlar yer alıyor.

Muhammet Ali Ç.'nin, daha sonra geldiği ara sokağa doğru koşarak uzaklaştığı görülüyor.

SALDIRGANIN YANINDAN GEÇEN GENCİN UMURSAMAZ TAVRI

Görüntülerde, silahlı saldırganın ateş ettiği sırada yürüyerek yanından geçen gencin umursamaz tavrı ise dikkatlerden kaçmadı.

Art arda ateş eden saldırganın yanından elleri cebinde yürüyerek geçen gencin, yaklaşık 50 metre ilerideki yaralanan kişi ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Kocaeli'de sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı VİDEO

OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Olaydan yaklaşık 6 dakika sonra kaydedilen görüntülerde ise, Muhammet Ali Ç.'nin bölgeye geri gelerek, yaşananlardan haberi yokmuş gibi kalabalığı izlediği anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin bölgeye gelerek görgü şahitlerinden bilgi aldığını gören Muhammet Ali Ç., dikkat çekmeden bölgeden uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Polis tarafından 1 saat sonra yanındaki tabanca ile birlikte yakalanan Muhammet Ali Ç., 19 Nisan günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi olarak yaralanan Mehmet Ali Yıldırım ve Ekrem Gelturan ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.