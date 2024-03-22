Kocaeli'de 7 aylık evli eski kız arkadaşını öldüren takıntılı adam İstanbul'da yakalandı Evlenmesini takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşını tabancayla vurup öldüren şahıs, olaydn 6 gün sonra polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

Kocaeli'de kadın cinayeti işlendi.

16 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesinde gitmek için evden çıkan 7 aylık evli 25 yaşındaki Gülhan Esen, saldırıya uğradı.

Plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz şüpheli tarafından tabancayla başından vurulan Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gülhan Esen’in cenazesi, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

1 hafta önce takip etmeye başladı

Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı Muhammed T. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip edip, eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği saptandı.

Ayrılığı hazmedemedi

Olay günü ise Muhammed T.’nin hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelip evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği, sonra da olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli Muhammed T. ile Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi.

Muhammed T.'nin, Esen'in evliliğini kabullenemediği, takıntı haline getirip öldürdüğü iddia edildi.

Bugün saklandığı adreste yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülhan'ın katili Muhammed T.'nin İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla Muhammed T., bugün saklandığı adreste yakalandı. Olaydan 6 gün sonra yakalanan şüpheli Kocaeli’ye getirilip sorguya alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)