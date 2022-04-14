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    Kocaeli'de alkollü koca, karısını bıçakladı

    Tartışma yaşadığı eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, olay sonrası kendisini ihbar edip polise teslim oldu.
    • 14.04.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 09:37
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    Kocaeli'de alkollü koca, karısını bıçakladı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Nar Sokak’ta yaşayan bir çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle öfkelenen alkollü koca, eşini göğsünden bıçakladı.

    Durumu kritik

    Cani koca olay sonrası sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi, ekipler kısa sürede adrese geldi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Kocaeli'de alkollü koca, karısını bıçakladı VİDEO

    Saldırgan gözaltında

    İHA'nın haberine göre; şüpheli ise suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Ekipler şüpheliyi ifade vermesi için emniyete götürdü.

    Kocaeli de alkollü koca, karısını bıçakladı #1

    Kocaeli de alkollü koca, karısını bıçakladı #2


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