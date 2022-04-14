Tartışma yaşadığı eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, olay sonrası kendisini ihbar edip polise teslim oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Nar Sokak’ta yaşayan bir çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın alevlenmesiyle öfkelenen alkollü koca, eşini göğsünden bıçakladı.

Durumu kritik

Cani koca olay sonrası sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi, ekipler kısa sürede adrese geldi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kocaeli'de alkollü koca, karısını bıçakladı VİDEO



Saldırgan gözaltında

İHA'nın haberine göre; şüpheli ise suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Ekipler şüpheliyi ifade vermesi için emniyete götürdü.