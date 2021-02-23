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    Kocaeli'de bariyere çarpan araç dik durdu

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
    • AA
    • 23.02.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 16:24
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    Kocaeli'de bariyere çarpan araç dik durdu

    Kocaeli D-605 karayolu Kandıra ışıklar mevkisinde İbrahim Ç. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

    Çarpmanın ardından otomobil bariyerin önünde dik durdu.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

    Otomobilde sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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    Kocaeli de bariyere çarpan araç dik durdu #2

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