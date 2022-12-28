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- Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü
Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü
- 28.12.2022 - 09:16
- Güncelleme : 28.12.2022 - 09:17
Kocaeli’de gece saatlerinde Gölcük yönünde ilerleyen İdris Kanik idaresindeki beton mikseri, Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi D-130 yolu Kullar köprülü kavşağında kontrolden çıkıp orta refüjü aşarak ters yöne geçti.
Beton mikseri Erkan Yılmaz yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikteki düştü.
Beton mikseri, bahçeye savruldu
DHA’nın haberine göre; yolun alt tarafındaki özel otomobil servisinin 2'nci katına çarpan beton mikseri, kayarak binanın bahçesine savruldu.
Ekipler sevk edildi
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü VİDEO
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İtfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan sürücü İdris Kanik ve oğlu Kazım Kanik'i araçtan çıkardı.
Beton mikserindeki 2 yaralı ve otomobil sürücüsü Erkan Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.