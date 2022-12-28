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    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü

    Kontrolden çıkan beton mikseri, ters şeride girdi. Karşıdan gelen otomobil ile çarpışan beton mikseri, 10 metreden bir binanın bahçesine düştü.
    • 28.12.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 09:17
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    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü

    Kocaeli’de gece saatlerinde Gölcük yönünde ilerleyen İdris Kanik idaresindeki beton mikseri, Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi D-130 yolu Kullar köprülü kavşağında kontrolden çıkıp orta refüjü aşarak ters yöne geçti.

    Beton mikseri Erkan Yılmaz yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikteki düştü.

    Beton mikseri, bahçeye savruldu

    DHA’nın haberine göre; yolun alt tarafındaki özel otomobil servisinin 2'nci katına çarpan beton mikseri, kayarak binanın bahçesine savruldu.

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü #1

    Ekipler sevk edildi

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü VİDEO

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İtfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan sürücü İdris Kanik ve oğlu Kazım Kanik'i araçtan çıkardı.

    Beton mikserindeki 2 yaralı ve otomobil sürücüsü Erkan Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü #2

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü #3

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü #4

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü #5

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü #6

    Kocaeli’de beton mikseri, binanın bahçesine düştü #7


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