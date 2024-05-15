İHA
Kocaelİ'nin Başiskele ilçesine bağlı Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi.
Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Pankartı gören telefona sarıldı
Binaya asılan dev pankartta, "Allah b.lanı versin Nurettin" yazısı yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi.
Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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