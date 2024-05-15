İHA

Kocaelİ'nin Başiskele ilçesine bağlı Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi.

Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Pankartı gören telefona sarıldı

Binaya asılan dev pankartta, "Allah b.lanı versin Nurettin" yazısı yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi.

Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)