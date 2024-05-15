Kocaeli'de binaya asılan dev pankart, görenleri şaşırttı Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah b.lanı versin Nurettin" yazılı pankart, görenleri hayrete düşürdü.

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İHA

Kocaelİ'nin Başiskele ilçesine bağlı Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi.

Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Pankartı gören telefona sarıldı

Binaya asılan dev pankartta, "Allah b.lanı versin Nurettin" yazısı yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi.

Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)