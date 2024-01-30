Kocaeli'de bir annenin çaresizliği: 10 aylık bebek arabada mahsur kalınca... Aracın kendisini kilitlemesi sonucu 10 aylık bebeğinin mahsur kalmasıyla neye uğradığını şaşıran genç anne, ekiplerin kurtarma çalışmalarını korkuyla izledi.

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İHA

Kocaeli'de bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Aracını park eden ve henüz ismi öğrenilemeyen genç anne, bebeğini almak için otomobilden indi.

Otomobilinden inip arka koltukta pusette bulunan 10 aylık bebeğini almak isteyen anne, neye uğradığını şaşırdı.

Anahtarın aracın üstünde olması ve otomobilin kendi kendini kilitlemesi üzerine bebek mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri uzun süre kapıyı açmaya çalıştı

Kendi imkanlarıyla kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamayan anne, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre kapıyı açmaya çalıştı. Gözyaşları içinde kalan anne ise bebeğinin kurtarılmasını bekledi.

Anneden izin alınması sonrasında cam kırılarak bebek kurtarıldı. Bebeğini kucağına alan anne büyük mutluluk yaşadı.

Bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)