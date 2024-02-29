Kocaeli'de bir kişi husumetlisini topuklarından vurdu

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan B.A. ile O.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle B.A. tabancayla ateş ederek O.Ö.'yü 2 ayağının topuğundan vurdu.
B.A. kaçarak uzaklaşırken yaralanan O.Ö. kendi imkanlarıyla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti.
Kısa sürede yakalandı
Hastane polisin durumu karakol ekiplerine bildirmesi üzerine B.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabancayla yakalanan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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