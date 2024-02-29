Haberler



3. Sayfa



Kocaeli'de bir kişi husumetlisini topuklarından vurdu

Kocaeli'de bir kişi husumetlisini topuklarından vurdu Kocaeli İzmit'te husumetlisi tarafından topluklarından vurulan şahıs kendi imkanlarıyla yaralı halde hastaneye ulaştı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı saldırgan tutuklandı.