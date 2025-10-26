Kocaeli'de bir tırda 49 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

- Kocaeli'de polis, bir tırda piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket kaçak sigara ve 1 kilo 8 gram uyuşturucu ele geçirdi.
- Tır sürücüsü gözaltına alındı.
- Bu operasyon, son 5 yıl içinde Kocaeli'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki kaçak sigara yakalaması oldu.
Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde bir tır durduruldu.
ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Tırın sürücü kabini ve dorsesinde yapılan aramada; piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara, son 5 yıl içerisinde, Kocaeli’de tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olarak kayıtlara geçti.