Kocaeli'de bir tırda 49 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde bir tır durduruldu.

ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Tırın sürücü kabini ve dorsesinde yapılan aramada; piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara, son 5 yıl içerisinde, Kocaeli’de tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olarak kayıtlara geçti.