Büfede gördüğü sahipsiz cüzdanı el çabukluğu ile çalıp kayıplara karışan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir hastanede çalışan Esra T. (24), iş yerinin yakınında aışveriş yaptığı büfede cüzdanını unuttu.

Esra T., daha sonra başka bir yerde alışveriş yapmak isteyince, cüzdanının çantasında olmadığını fark etti.

UNUTTUĞU CÜZDANI ÇALINDI

İş yerini kontrol eden Esra T., cüzdanını bulamayınca alışveriş yaptığı büfeye gitti. İşletme sahibine durumu anlatan genç kadın, kamera görüntülerini izlemek istedi. Görüntüleri inceleyen Esra T., kendisinden sonra büfeye gelen bir müşterinin cüzdanı çaldığını gördü.

POLİS HIRSIZI ARIYOR

Genç kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, cüzdanı ve cüzdanı çalan şahsı bulabilmek için inceleme başlattı.

Kocaeli'de büfede unutulan cüzdanın çalınma anı ViDEO

"CÜZDANI ALDIĞI ÜRÜNLERLE KAPATMAYA ÇALIŞMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Esra T., “Dalgınlık sebebiyle cüzdanımı çikolataların üzerinde unutmuşum. Ben çıktıktan sonra beyaz tişörtlü bir beyefendi giriyor. Çikolatayı alıyor, benim cüzdanımın üzerine koyuyor. Cüzdanımı kapatmıyor aldığı çikolata. Ondan sonra tekrar bir şeyler alıyor, büfe sahibini lafa tutuyor. Ondan sonra sigara paketini cüzdanımın üzerine tutuyor. O sırada oradakileri lafa tutarak cüzdanımı arka cebine atıyor. Cüzdanımın içinde kredi kartlarım vardı, 100 lira nakit param vardı, bir de bin lira değerinde altın yüzüğüm vardı.” dedi.