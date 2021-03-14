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    Kocaeli’de çatıda güvercinleri beslerken düşüp, hayatını kaybetti

    4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken dengesini kaybedip bahçedeki odunluğun üzerine düşen 19 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 17:38
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    Kocaeli’de çatıda güvercinleri beslerken düşüp, hayatını kaybetti

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın çatısına güvercinleri beslemek için çıkan Ercan Dinçer (19), dengesini kaybedip, bahçedeki odunluğun üzerine düştü.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Odunluğun çatı kaplamalarını kırıp zemine düşen Ercan Dinçer, yaşamını yitirdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de çatıda güvercinleri beslerken düşüp, hayatını kaybetti #1

    Kocaeli’de çatıda güvercinleri beslerken düşüp, hayatını kaybetti #2

    Kocaeli’de çatıda güvercinleri beslerken düşüp, hayatını kaybetti #3

    Kocaeli’de çatıda güvercinleri beslerken düşüp, hayatını kaybetti #4

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