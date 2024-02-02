Kocaeli'de cinsel istismar davasında anne, kızına inanmadı! "Kocama..." 13 yaşındaki kız çocuğunun eve gelen boya ustası tarafından istismar edildiği iddiası mahkemeye taşınırken, annenin ifadeleri ise kan dondurdu.

İHA

Kocaeli'de korkunç bir olay meydana geldi...

13 yaşındaki ismi henüz öğrenilemeyen bir kız çocuğu, eve gelen boya ustası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını söyledi.

Kızın boya ustası tarafından istismar edildiği iddiası mahkemeye taşındı.

"Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan tutuksuz sanık E.D. hakkında açılan davanın son duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanık E.D., annesi İ.E. ve taraf avukatları katıldı. Şu an 16 yaşında olan G.H.B., duruşmaya pedagog eşliğinde SEGBİS ile dahil oldu.

"Pantolonunu çıkardı, soyundu"

Gebze'de Çocuk İzlem Merkezi'nde kaldığını söyleyen G.H.B., "Olay yaşanana kadar anneannemle yaşıyordum. Anneannem koruyucu ailemdi. 2021 Mayıs ayında anneannem, evi badana yaptırmak için usta çağırmıştı. Anneannem ve ağabeyim boya almak için evden çıktılar. Ayrıca anneannem bana ustaya yardımcı olmamı söyledi.

E.D. beni odada, duvarın arasına sıkıştırarak öpmeye çalıştı. Elini kıyafetimin içine koyarak göğsümü elledi. Daha sonra pantolonunu çıkardı, soyundu. Ben, 'Sakın öyle bir şey yapma' dedim. Sanık bana, 'Sakın kimseye söyleme, yoksa sevdiklerine zarar veririm' dedi. Anneannem ve ağabeyim gelince korkudan bir şey diyemedim. Olay bu şekilde son buldu. Kısa bir süre sonrada durumu aileme anlattım. Şikayetçiyim." dedi.

"Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu. Şikayetim yoktur"

Olaya ilişkin dinlenen G.H.B.'nin annesi İ.M., "Kızımın velayeti bende ancak yaşanan olaylar sebebiyle şu an sosyal hizmetlerde kalıyor. Kızım birinci sınıftan beri annemin yanında yaşıyor. Olayı annemden öğrendim. Yaşanan olay sebebiyle sanıktan şikayetçi değilim. G.H.B., bana sanıkla yaşanan olayı rızasıyla yaptığını söyledi. Kızım sürekli yalan söyleyen birisidir.

Gizli gizli çantadan para alır. Kızımın başka mahkemede babasına yönelik de şikayeti vardı. Babasında olduğu gibi bu olayda da yalan söylediğini düşünüyorum. Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu. Şikayetim yoktur." şeklinde konuştu.

Beraat etti

Hakimin, "Kızının birinci sınıftan beri annenle yaşadığını söylüyorsun, yalan söylediğini nereden biliyorsun?" sorusu üzerine anne İ.M., "Antalya'da yaşıyorum ama 3-4 ayda bir kızımı görmeye geliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin sonuç ve delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)