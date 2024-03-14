Kocaeli'de çocuk hırsız suç makinesi çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 11 Mart gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki bir tatlıcı dükkanına camdan giren 2 kişi, açtıkları kasadaki paraları ceplerine doldurdu.
SMA hastası çocuk için yardım toplanan bağış kumbarasını da çalan şahıslar, girdikleri camdan çıkarak kaçtı.
Tatlıcıya camdan girdiler: 4 bin 500 TL çaldılar
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kasadan 4 bin 500 TL nakit paranın çalındığı tespit edildi.
Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık olayına karışan şüphelilerin B.G. ile 18 yaşından küçük yabancı uyruklu H.S. olduğu belirlendi.
181 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Şüpheliler Gölcük'te yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden B.G'nin 5, H.S'nin ise 181 suç kaydı olduğu bildirildi.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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